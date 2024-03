Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2024: programma, orario, tv, streaming

Torna il prossimo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024, quando andrà in scena il quarto turno del torneo. E sabato, con calcio d’inizio alle 15.15, torna allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia di Gonzalo Quesada, che dopo il pareggio ottenuto contro la Francia ospita una lanciatissima Scozia.

Gli azzurri sono ancora a caccia della prima vittoria nel torneo quest’anno, anche se il pareggio ottenuto in Francia ha sicuramente dato morale alla squadra. Di contro, la Scozia può recriminare per la meta non assegnata dal Tmo nel finale del match proprio contro i Bleus nel secondo turno, perché le vittorie contro Galles e Inghilterra stanno tenendo i britannici in corsa per il titolo. Sarà un match duro per gli azzurri che non possono sprecare le occasioni lasciate sul prato di Lille.

Tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con la Pay Tv che mostrerà in diretta tutti e 15 i match del torneo seniores. In particolare, le partite che vedranno in campo l’Italia saranno trasmesse su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8, mentre gli altri incontri andranno in onda su Sky Sport Arena. Inoltre, i match degli azzurri si potranno vedere anche in streaming su Sky Go e Now e su tv8.it.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA RUGBY SEI NAZIONI 2024

Sabato 9 marzo

Ore 15.15 Italia-Scozia – Diretta TV su Sky Sport Uno e TV 8

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e TV8

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport