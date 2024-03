Calendario Mondiale Motocross 2024: le date dei 20 GP, programma MXGP e MX2, dove vederlo in tv e streaming

Dopo oltre cinque mesi di letargo, torna protagonista questo weekend in Argentina il Mondiale Motocross con la prima tappa della stagione 2024 per le classi MXGP e MX2. Il lunghissimo tour globale del circus comincia dunque a Villa La Angostura nel fine settimana 9-10 marzo e si concluderà il 29 settembre in una pista ancora da stabilire dopo 20 round complessivi.

Previsti al momento tre appuntamenti sul suolo italiano: il Gran Premio della Sardegna a Riola Sardo il 6-7 aprile, il Gran Premio del Trentino a Pietramurata il 13-14 aprile ed il Gran Premio d’Italia a Maggiora il 15-16 giugno. Al termine del campionato, ci sarà spazio infine per il mitico Cross delle Nazioni in programma a Matterley Basin tra il 5 ed il 6 ottobre.

Tutte le sessioni della stagione saranno visibili a pagamento sulla piattaforma streaming MXGP-TV.com. Le gare di MX2 e MXGP saranno trasmesse inoltre in diretta tv sui canali Eurosport o comunque in streaming su Eurosport.it e discovery+. Alcune manche di entrambe le classi saranno disponibili nell’arco del Mondiale 2024 anche su Rai Sport o in streaming su Rai Play.

CALENDARIO PROVVISORIO MONDIALE MOTOCROSS 2024

1. GP Patagonia-Argentina – 10 marzo

2. GP Spagna – 24 marzo

3. GP Sardegna – 7 aprile

4. GP Trentino – 14 aprile

5. GP Portogallo – 5 maggio

6. GP Galizia – 12 maggio

7. GP Francia – 19 maggio

8. GP Germania – 2 giugno

9. GP Lettonia – 9 giugno

10. GP Italia (Maggiora) – 16 giugno

11. GP Sumbawa (Indonesia) – 30 giugno

12. GP Lombok (Indonesia) – 7 luglio

13. GP Repubblica Ceca – 21 luglio

14. GP Fiandre – 28 luglio

15. GP Svezia – 11 agosto

16. GP Olanda – 18 agosto

17. GP Svizzera – 25 agosto

18. GP Turchia – 8 settembre

19. GP Cina – 16 settembre

20. Da stabilire – 29 settembre