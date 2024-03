Italia-Danimarca oggi in tv, orario playoff Mondiali curling femminile 2024: dove vederla, programma, streaming

L’Italia affronterà la Danimarca nel qualification game dei Mondiali 2024 di curling femminile. Le azzurre scenderanno sul ghiaccio di Sydney (Canada) alle ore 15.00 di sabato 23 marzo per fronteggiare la compagine scandinava in uno scontro diretto da dentro o fuori: chi vinse si qualifica alle semifinali, chi perde conclude la propria avventura nella rassegna iridata.

Il quartetto tricolore ha chiuso il round robin al terzo posto con dieci vittorie all’attivo, perdendo soltanto contro Canada e Svizzera, e ora si giocherà l’ingresso tra le migliori quattro compagini del Pianeta contro un avversario rognoso e temibile, ma tutt’altro che imbattibile. Stefania Constantini e compagne si sono imposte nel testa a testa durante la fase a gironi. La vincente di questa partita si guadagnerà la possibilità di affrontare la Svizzera in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca, qualification game dei Mondiali 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Sydney sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA, MONDIALI CURLING 2024

Sabato 23 marzo

Ore 15.00 Qualification game Mondiali curling: Italia vs Danimarca – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.