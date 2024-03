Curling, l’Italia rimonta il Giappone ai Mondiali: martello strappato all’extra-end! Ora i playoff

L’Italia ha sconfitto il Giappone con il punteggio di 10-8 ai Mondiali 2024 di curling femminile e ha chiuso il round robin al terzo posto con dieci vittorie e due battute d’arresto. Le azzurre hanno concluso la fase a gironi alle spalle del Canada (11-1) e della Svizzera (10-2, contro cui hanno perso lo scontro diretto), precedendo nell’ordine Corea del Sud (10-2, battuta nel testa a testa), Svezia (7-5) e Danimarca (6-6).

Il quartetto tricolore ha staccato il biglietto per il qualification game, ovvero il match da dentro o fuori che metterà in palio gli ultimi due biglietti per le semifinali. Stefania Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio di Sydney (Canada) alle ore 18.00 per affrontare la Danimarca: in caso di vittoria si entrerà tra le migliori quattro compagini del Pianeta e si avrà la possibilità di riaffrontare la Svizzera in semifinale, dopo che il ko di ieri aveva nei fatti precluso la possibilità di accedere direttamente al penultimo atto della rassegna iridata.

L’Italia, presentatasi all’appuntamento dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei in autunno, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter salire sul podio in questa manifestazione. Le azzurre hanno perso di misura contro il Canada (padrone di casa) e la Svizzera (impostasi negli ultimi quattro Mondiali), superando con grande disinvoltura tutte le avversarie che le sono arrivate alle spalle nel round robin. La partita della notta contro il Giappone è stata ben amministrata e vinta con grande disinvoltura, a dimostrare di una caratura internazionale sempre più solida.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli hanno incominciato con una mano nulla e poi hanno accelerato, mettendo a segno due punti nella seconda frazione. Il Giappone reagiva, pareggiava prontamente i conti e poi rubava la mano nel quarto parziale, issandosi sul 3-2. Le azzurre ribattevano colpo su colpo e di forza si riportavano davanti, marcando i due punti del 4-3 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio le asiatiche si scatenano, segnano quattro punti e si portano addirittura sul 7-3, ma poi le azzurre sono magnifiche: un punto nel settimo, un punto nell’ottavo strappando il martello, due punti nel decimo e pareggio agguantato in extremis (8-8). Si va all’extra-end, il Giappone ha il vantaggio dell’ultimo tiro e tutti i favori pendono dalla sua parte: strappare la mano nel supplementare è praticamente impossibile ed è un caso raro, ma Constantini e compagne riescono nell’impresa e vincono la partita.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Estonia vs Norvegia 8-6

Giappone vs Italia 8-10, extra-end

Canada vs Corea del Sud 5-6

Nuova Zelanda vs USA 3-9

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 11 vittorie

2. Svizzera 10 (2-0 negli scontri diretti con Italia e Corea del Sud)

3. Italia 10 (1-1 negli scontri diretti con Svizzera e Corea del Sud)

4. Corea del Sud 10 (0-2 negli scontri diretti con Italia e Svizzera)

5. Svezia 7

6. Danimarca 6 (vinto lo scontro diretto con gli USA)

7. USA 6 (perso lo scontro diretto con la Danimarca)

8. Scozia 5

9. Norvegia 4

10. Turchia 3

11. Giappone 3

12. Estonia 2

13. Nuova Zelanda 1

TABELLONE MONDIALI CURLING

QUALIFICATION GAME

[3] Italia vs [6] Danimarca

[4] Corea del Sud vs [5] Svezia

SEMIFINALI

[1] Canada vs [4] Corea del Sud / [5] Svezia

[2] Svizzera vs [3] Italia / [6] Danimarca