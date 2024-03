Irlanda-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2024: orario, programma, streaming

La Nazionale italiana di rugby femminile torna in campo nel giorno di Pasqua per il Sei Nazioni 2024: nella seconda giornata le azzurre giocheranno in trasferta, alla RDS Arena di Dublino, contro l’Irlanda padrona di casa oggi, domenica 31 marzo, a partire dalle ore 16.00 italiane.

Il capo allenatore dell’Italia, Nanni Raineri, si affida ancora alla capitana azzurra Sofia Stefan, che celebrerà l’ottantaquattresima presenza in azzurro. Gli infortuni di Giulia Cavina e Michela Sillari, torneo finito per loro, obbligano il CT ad alcune modifiche.

In terza linea tornerà in campo Ilaria Arrighetti, a 17 mesi dall’infortunio subito nella Coppa del Mondo giocata in Nuova Zelanda, mentre in prima linea rientra Vittoria Vecchini come tallonatrice, con Silvia Turani a sinistra e Sara Seye a destra.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby femminile la diretta tv del match Irlanda-Italia sarà disponibile su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO IRLANDA-ITALIA RUGBY FEMMINILE

Domenica 31 marzo – RDS Arena (Dublino)



Ore 16.00: Irlanda-Italia – Sky Sport Max, Sky Go, Now

PROGRAMMA IRLANDA- ITALIA RUGBY FEMMINILE : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI IRLANDA-ITALIA RUGBY FEMMINILE

Irlanda: 15 Lauren Delany, 14 Katie Corrigan, 13 Eve Higgins, 12 Enya Breen, 11 Béibhinn Parsons, 10 Dannah O’Brien, 9 Aoibheann Reilly, 8 Brittany Hogan, 7 Aoife Wafer, 6 Grace Moore, 5 Sam Monaghan (capitana), 4 Dorothy Wall, 3 Christy Haney, 2 Neve Jones, 1 Linda Djougang. A disposizione: 16 Sarah Delaney, 17 Niamh O’Dowd, 18 Sadhbh McGrath, 19 Fiona Tuite, 20 Eimear Corri, 21 Molly Scuffil-McCabe, 22 Nicole Fowley, 23 Aoife Dalton.

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Beatrice Rigoni, 12 Emma Stevanin, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan (capitana), 8 Ilaria Arrighetti, 7 Francesca Sgorbini, 6 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Isabella Locatelli, 20 Beatrice Veronese, 21 Alessandra Frangipani, 22 Francesca Granzotto, 23 Beatrice Capomaggi.