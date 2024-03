Sinner non soddisfatto del servizio: chiede a Cahill di andare ad allenarsi dopo la vittoria con Lehecka!

Jannik Sinner ha sconfitto Jiri Lehecka in due rapidi set e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, ma il fuoriclasse altoatesino non è riuscito a essere continuo al servizio. Nel primo set, infatti, ha giganteggiato con la prima (74%)m marcando l’82% dei punti e salvando una palla break.

Nella seconda frazione, però, la percentuale delle prime è calata addirittura al 36% (siglando comunque 9 punti su 10), anche se è riuscito a salvarsi con la seconda (67% di punti realizzati). Nel complesso la media parla di 53% di prime di servizio, 85% di punti realizzati sulla prima, 63% di punti sulla seconda.

Jannik Sinner è un perfezionista e non si accontenta mai, nel pieno rispetto del carattere di un vincente. Subito dopo l’incontro, infatti, l’azzurro ha chiesto a coach Darren Cahill di andarsi ad allenare, proprio per migliorare il fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti. Il 22enne, che ha prolungato la striscia di vittorie consecutive (19), tornerà in campo sabato 16 marzo per disputare la semifinale sul cemento statunitense contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev.

Il servizio sarà fondamentale in quel confronto che, se fosse contro l’iberico, sarebbe anche un autentico spareggio per diventare numero 2 del mondo. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro chi avrà la meglio dall’altra parte del tabellone, dove il padrone di casa Tommy Paul attende il vincente del quarto di finale tra il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune.