IndyCar, Palou vince la ‘$1 Million Challenge’ al Thermal Club

Alex Palou ha vinto la prima edizione della ‘$1 Million Challenge’ al Thermal Club, evento non valido riservato ai protagonisti della NTT IndyCar Series e non valido per il campionato. Il #10 dello schieramento trionfa con margine sulla concorrenza dopo una gestione perfetta degli ultimi dieci passaggi.

La lunga giornata d’azione presso l’esclusivo club californiano si è aperta con le due batterie decisive per la finalissima. Due gare da 20 minuti (10 giri) hanno infatti premiato i migliori dodici protagonisti (sei per corsa) in vista della finale.

La ‘race-1’ ha premiato Felix Rosenqvist (Shank Racing #60), svedese che ha primeggiato davanti al neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3) ed all’americano Josef Newgarden (Penske #2). Il vincitore dell’opening round in quel di St. Petersburg qualche settimana fa ha passato il turno in compagnia del danese Christian Lundgaard (Rahal #45), l’argentino Agustin Canapino (Juncos #78) e l’americano Colton Herta (Andretti #26). Eliminato, oltre all’australiano Will Power (Penske #12), il pluricampione Scott Dixon, portacolori di Ganassi #9 sanzionato dopo un contatto al via con il francese Romain Grosjean (Juncos #77).

Chip Ganassi Racing ha potuto avere due monoposto nella contesa per il successo finale grazie all’ottima sessione nella seconda corsa da parte del campione in carica Alex Palou #10 e Marcus Armstrong #11. Lo spagnolo e l’australiano hanno avuto la meglio su Graham Rahal (Rahal #15), Pietro Fittipaldi (Foyt #30) ed Alexander Rossi (McLaren #7). Da rimarcare, invece, l’uscita di scena da parte del messicano Pato O’Ward e dello svedese Marcus Ericsson #28, rispettivamente in scena con McLaren ed Andretti.

La prima edizione della ‘$1 Million Challenge’ al The Thermal Club si è accesa successivamente con la gara decisiva da 20 giri con i migliori 12 delle prime due gare. Differente rispetto alle ‘batterie’ il format della parte decisiva del week-end con 20 passaggi intervallati da una pausa per effettuare un rabbocco di carburante e ipoteticamente cambiare gomme (non nuove).

Palou ha preceduto McLaughlin davanti a Rosenqvist ed Armstrong. Particolare, invece, la gestione di Fittipaldi ed Herta, appositamente lenti in pista al fine di risparmiare il più possibile le coperture in attesa degli ultimi 10 giri d’azione.

La scelta del californiano figlio d’arte non ha pagato, il #26 dello schieramento è riuscito a risalire fino alla quarta piazza alle spalle di Rosenqvist. Niente da fare, invece, per McLaughlin, ‘kiwi’ che non è mai stato in grado di impensierire la monoposto #10 di Alex Palou. Il campione in carica ottiene il jackpot di 500.000 dollari assegnato al vincitore, il premio più significativo dei 1.756.000 complessivi. Armstrong si è collocato quinto davanti a Lundqvist, Rossi e Newgarden.

La NTT IndyCar Series riprenderà ora regolarmente in quel di Long Beach (California), il secondo round si svolgerà a metà aprile.

CLASSIFICA FINALE INDY THERMAL CHALLENGE

1 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 20 P 33 41.155 28.998 31.271 1:42.995 107.201 1:41.614 108.658

2 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 20 P 30 5.793 5.793 41.553 29.310 31.316 1:43.507 106.671 1:42.264 107.968

3 60 RUN Felix Rosenqvist Michael Shank Racing 20 32 9.759 3.966 41.163 29.418 31.441 1:43.108 107.083 1:42.436 107.787

4 26 RUN Colton Herta Andretti Global 20 P 7 13.113 3.354 41.596 29.333 31.497 1:44.205 105.957 1:42.674 107.536

5 11 RUN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 20 P 21 15.094 1.981 41.500 29.369 31.522 1:44.060 106.104 1:42.489 107.73

6 8 RUN Linus Lundqvist Chip Ganassi Racing 20 P 22 16.106 1.013 41.634 29.427 31.668 1:43.856 106.313 1:42.947 107.252

7 7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 20 P 5 16.539 0.433 41.842 29.027 31.590 1:43.818 106.352 1:42.984 107.213

8 2 RUN Josef Newgarden Team Penske 20 P 12 17.668 1.128 41.639 29.342 31.556 1:44.071 106.093 1:42.656 107.556

9 45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 20 P 18 19.707 2.040 41.700 29.390 31.827 1:43.961 106.205 1:43.180 107.009

10 78 RUN Agustin Canapino Juncos Racing 20 P 28 20.410 0.703 41.737 29.471 31.806 1:44.284 105.877 1:43.125 107.066