MotoGP, Marco Bezzecchi: “La confidenza con la moto è migliorata, passo avanti rispetto al Qatar”

Passo dopo passo, Marco Bezzecchi continua a migliorare e porta a casa un incoraggiante sesto posto nel Gran Premio del Portogallo 2024, valido come secondo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del team Pertamina Enduro VR46, autore di un pessimo primo giro in cui è crollato dalla sesta alla 13ma piazza, ha poi disputato una gara abbastanza regolare a Portimao effettuando un paio di sorpassi e approfittando di quattro cadute tra i centauri che lo precedevano in pista.

“Abbiamo raccolto tante info e questa è la cosa più importante. La gara di oggi non è stata fantastica, ma uno step decisamente in avanti rispetto al Qatar. Sono riuscito a fare qualche giro buono, non al livello dei più forti, ma la confidenza con la moto è migliorata“, racconta il Bez ai canali ufficiali della squadra dopo il miglior risultato di una stagione sin qui molto deludente.

“Il vero problema sono state le prime curve, non sono stato incisivo e si è alzata subito la pressione della gomma davanti. In quelle condizioni è ancora più difficile, poi con strada libera mi sono trovato meglio e non ho chiuso male“, spiega Bezzecchi sulla gara odierna in Algarve.