Hockey pista: l’Italia vince ancora nella Coppa delle Nazioni! Angola superata 5-3

Due su due. Dopo aver battuto nettamente il Montreux nella gara d’esordio di ieri, l‘Italia dell’hockey pista non sbaglia anche nel secondo impegno del Gruppo A della fase a gironi della Coppa delle Nazioni 2024.

Gli azzurri di Bertolucci infatti hanno superato l’Angola 5-3, in un match non facile e comunque portato a casa da parte di Verona e compagni che, con 6 punti in classifica, sono vicinissimi al raggiungimento delle semifinali del torneo.

In pista pronti via e l’Italia serve l’uno-due: prima Pozzato e poi lo stesso Verona fanno 2-0 in meno di dieci minuti, ma gli angolani incassato il colpo si dimostrano bravi a reagire andando al riposo sotto solo 2-1 per effetto della rete messa a referto da Faria.

Nella ripresa, il copione si ripete. Dopo i primi dieci minuti, la formazione tricolore – oggi in bianco a livello di divisa – si scatena: ancora Pozzato, per la doppietta personale, poi arriva il momento di Antonioni che griffa il momentaneo 4-1 e 5-1. L’Angola va al tappeto. Nel finale però prova a rientrare grazie agli acuti di Fidalgo e Silva, ma non basta. Il match si chiude 5-3.

Per avere la certezza aritmetica del passaggio alle semifinali, gli azzurri dovranno attendere il match fra Argentina e Montreux, con i sudamericani favoriti e che vincendo si prenderebbero anche loro il passaggio del turno.

A proposito degli argentini, saranno loro i prossimi rivali dell’Italia: domani alle ore 15.00.