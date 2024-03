Basket, sorteggiati i gironi del Mondiale Under 17. Definite le avversarie dell’Italia a Istanbul

Nella giornata di ieri, presso il Wyndham Grand Levent Hotel di Istanbul, è andato in scena il sorteggio della fase a gironi dei Campionati Mondiali U17 2024 di basket maschile. La rassegna iridata giovanile si terrà proprio nella capitale turca quest’estate dal 29 giugno al 7 luglio, con 16 nazionali ai nastri di partenza in seguito alle competizioni continentali qualificanti del 2023.

L’Italia, alla seconda partecipazione dopo il nono posto di Dubai 2014, si è qualificata per il Mondiale grazie allo splendido argento europeo U16 dello scorso agosto in Macedonia del Nord. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo C e affronteranno i padroni di casa della Turchia, l’Argentina e la Nuova Zelanda, sulla carta la squadra forse più abbordabile del raggruppamento.

La formula dell’evento non prevede eliminazioni nella fase a gironi, con tutte le compagini che avanzeranno dunque agli ottavi di finale compilando il tabellone tennistico. Il gruppo dell’Italia si incrocerà con quello (il D) formato da Australia, Canada, Germania ed Egitto. Gli altri due raggruppamenti saranno composti invece da Spagna, Lituania, Portorico e Filippine (A), e da USA, Francia, Guinea e Cina (B).