Hockey pista, l’Italia strapazza il Montreux alla Coppa delle Nazioni. Il match inaugurale finisce 8-1

Dominio Italia nella prima partita della Coppa della Nazioni 2024, rinomata competizione internazionale di hockey su pista giunta alla sua Sessantanovesima edizione. Nella prima partita infatti gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa del Montreux, regolandoli con un secco 8-1.

Un match dominato in lungo e in largo dagli uomini di Alessandro Bertolucci, bravi a mettere subito le cose in chiaro già dal primo minuto, complice la rete segnata da Banini (24:06); al 13:57 ci pensa invece Verona a firmare il raddoppio, precedendo il tris messo a referto da Pozzato all’11:59.

L’incontro si riaccende negli ultimi giri di orologio prima dell’intervallo. A 1’48 arriva infatti l’unico squillo elvetico, concretizzato da Niclass. Ma l’Italia risponde subito, calando il poker al fischio dell’arbitro con Antonioni.

La ripresa sarà solo a tinte tricolore: al 24:09 Faccin timbra la manita, lasciando poi spazio di nuovo ad Antonioni (12:31), quindi a Verona (11:25) e, infine, a Compagno (4:50). Domani, alle 15:00, andrà in scena la sfida con l’Angola.