Rugby: Zebre Parma, Prisciantelli firma fino al 2026

Un rinnovo importante in casa Zebre Parma, che hanno prolungato il contratto dell’utility back Geronimo Prisciantelli fino a giugno 2026. Un altro rinnovo che vede la franchigia federale provare a costruire una squadra su un’ossatura giovane e dalla prospettiva azzurra per provare a crescere sia nell’United Rugby Championship sia nella Challenge Cup.

24 anni, nato a Buenos Aires ma di origini italiane, Prisciantelli è arrivato alle Zebre nell’autunno del 2022 e in questo primo anno e mezzo a Parma ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista. Quest’anno ha già disputato 16 match con i ragazzi emiliani, giocando sia come apertura sia come estremo.

Già nazionale juniores e Seven dell’Argentina, in questa stagione l’apertura italo-argentina ha realizzato tre mete segnate, 23 trasformazioni e 11 calci di punizione per un totale di 92 punti. “Sono molto felice di continuare a svilupparmi, crescere e imparare con le Zebre. Abbiamo un ottimo gruppo di giocatori che, con impegno e umiltà, puntano a migliorarsi, diventare sempre più competitivi e vincere ogni partita” le sue parole.

Arrivato a Parma senza grandi clamori, nella prima stagione è stato principalmente utilizzato da coach Fabio Roselli partendo dalla panchina, ma negli ultimi mesi ha sempre più spesso guadagnato i galloni di titolare, duettando con il connazionale Gonzalo Garcia in mediana. E ora la firma che lo legherà altri due anni con la franchigia federale.