Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le qualificazioni agli Europei. Torna Beccari, debutta Shore

L’Italia si appresta a iniziare il percorso di qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile. Le azzurre si raduneranno domenica 31 marzo a Coverciano per prepararsi in vista delle prime due sfide del gruppo 1 della Lega A. La nostra Nazionale affronterà l’Olanda nella giornata di venerdì 5 aprile (ore 18.15) allo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza e poi sfiderà la Finlandia a Helsinki martedì 9 aprile (ore 18.15).

Le ragazze del CT Andrea Soncin dovranno chiudere il raggruppamento, di cui fa parte anche la Norvegia, tra le prime due posizioni per staccare direttamente il biglietto per la rassegna continentale senza passare dagli spareggi. Per l’occasione sono state convocate 28 calciatrici, tra cui si rivede Chiara Beccari, la quale aveva saltato i test di febbraio contro Irlanda e Inghilterra a causa di un infortunio. La grande novità è rappresentata da Margot Shore, portiere classe 1997 che si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia dell’Hellas Verona.

Presenti tutte le stelle del movimento a partire dal portiere Laura Giuliani, passando per i difensori Elisa Bartolini, Lisa Boattin, Elena Linari, Cecilia Salvai e per le centrocampisti Aurora Galli e Manuela Giugliano, fino alle attaccanti Barbara Bonansea, Sofia Cantore, Valentina Giacinti e Cristiana Girelli. Di seguito le convocate dell’Italia per le partite di qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile contro Olanda e Finlandia.

CONVOCATE ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).