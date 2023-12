Hockey pista, Coppa Italia 2023-2024: le date dei quarti e della Final Four

Un momento di pausa ideale per guardare avanti e sistemare il calendario del 2024. L’hockey su pista italiano si è formalmente fermato, ma la volontà è quella di vivere una seconda parte di stagione spumeggiante e ricca di emozioni. A tal proposito, la FISR ha comunicato tutte le date, e parte degli orari, relativi alla Coppa Italia 2023-2024, in particolare per i quarti di finale della Serie A1 maschile. Di seguito le delibere.

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE A1

Coppa Italia Serie A1 – Quarti di finale – Follonica vs Valdagno, mercoledì 10 gennaio h 20:45

Coppa Italia Serie A1 – Quarti di finale – Forte dei Marmi vs Grosseto/Montebello, mercoledì 17 gennaio h 20:45

Coppa Italia Serie A1 – Quarti di finale – Trissino vs Grosseto/Montebello, mercoledì 31 gennaio h 20:45

Coppa Italia Serie A1 – Quarti di finale – Sarzana vs Lodi, mercoledì 31 gennaio h 20:45

In attesa di capire, in base alla classifica del 4 gennaio, come verrà cristallizzata ufficialmente la graduatoria del girone d’andata e quali saranno gli accoppiamenti definitivi per la Coppa Italia di Serie A1, la FISR ricorda che “Tutte le partite devono necessariamente terminare con un vincitore. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si applica quanto previsto dall’art. 32 del regolamento di gioco (due tempi supplementari da 5’ ed eventuali tiri di rigore)”.

FINALI DI COPPA ITALIA 2023-2024

Sabato 23 marzo 2024 (orari da definire)

Coppa Italia Serie A2 – Semifinale #1 – Symbol Amatori Modena 1945 x Decom Roller Matera

Coppa Italia Serie A2 – Semifinale #2 – Dyadema Roller Bassano x CGC Viareggio

Coppa Italia Serie A1 – Semifinale #1 – Vincitore QF1 x Vincitore QF4

Coppa Italia Serie A1 – Semifinale #2 – Vincitore QF2 x Vincitore QF3

Domenica 24 marzo 2024 (orari da definire)

Coppa Italia Serie B – Finale – Hockey Trissino x Hockey Pico

Coppa Italia SerIe A2 – Finale – Vincitore Semifinale #1 x Vincitore Semifinale #2

Coppa Italia Serie A Femminile – Finale – 1a classificata gir.andata x 2a classificata gir.ritorno

Coppa Italia Serie A1 – Finale – Vincitore Semifinale #1 x Vincitore Semifinale #2

Foto: Nannini Photo Credit/FISR

