Basket, Serie A: Mannion è irreale, ma vince Brescia. Successi anche di Milano e Venezia

In attesa del posticipo che vede impegnata la Virtus Bologna, la Germani Brescia si gode la vetta in solitaria, rialzandosi dopo due sconfitte consecutive con la vittoria sul campo della Openjobmetis Varese per 95-92. Ai lombardi non è bastato un Nico Mannion semplicemente incredibile, con il play azzurro che è stato capace di chiudere l’incontro con 37 punti e 39 di valutazione. Brescia ha trovato un Miro Bilan da 25 punti, 11 assist ed un clamoroso 42 di valutazione, che è stato decisivo nel finale di partita insieme anche a C.J. Massinburg. Varese ha sfiorato l’incredibile rimonta, ma la preghiera da centrocampo di Mannion si è fermata sul ferro.

Dopo la sconfitta in Eurolega contro lo Zalgiris, l’Olimpia Milano ritrova subito il successo in campionato, battendo in volata la Unahotels Reggio Emilia per 72-68. La squadra di Messina agguanta la Virtus e resta a -2 da Brescia, ma quanti rischi per Milano. La partita sembrava in controllo per l’Olimpia, con Reggio Emilia che ha rimontato nell’ultimo quarto (22-12), ma non riuscendo nel sorpasso. Il migliore di Milano è Stefano Tonut con 19 punti, mentre Nikola Mirotic chiude con 18 punti.

A pari merito con Milano c’è anche la Reyer Venezia, che ottiene un successo pesante sul campo della GeVi Napoli per 97-90. Una partita quasi sempre in controllo dei veneti, che sono entrati sul +17 negli ultimi dieci minuti. Napoli ha provato ad accorciare, ma la Reyer ha chiuso ogni tentativo. Decisivi i 22 punti di Aamir Sims, mentre a Napoli non sono bastati i 25 punti di Jacob Pullen.

Vittoria pesantissima in ottica salvezza per la NutriBullet Treviso, che fa suo lo scontro diretto contro la Carpegna Prosciutto Pesaro per 93-89. Una partita che ha visto i veneti trovare l’allungo nell’ultimo quarto, resistendo poi alla rimonta dei marchigiani, che hanno sprecato il possesso del possibile pareggio con la palla persa di Wright-Foreman. Decisivi i 21 punti di Ky Bowman e i 17 di Paul Paulicap (anche con 8 rimbalzi), mentre a Pesaro non sono bastati i 17 di Markis McDuffie.

In chiave playoff è importante la vittoria della Dolomiti Energia Trento sulla Givova Scafati per 84-79 con 24 punti di Kamar Baldwin ed anche quella della Bertram Tortona, che davanti al proprio pubblico supera la Vanoli Cremona per 87-76 con 14 punti di Luca Severini. Continua a crederci nella post season anche la Dinamo Sassari, che batte 76-70 la Happy Casa Brindisi con 16 punti di Alessandro Cappelletti. Per i pugliesi una sconfitta che li lascia all’ultimo posto.

RISULTATI 25^ GIORNATA SERIE A BASKET

Treviso – Pesaro 93-89

Tortona – Cremona 87-76

Napoli – Venezia 90-97

Trento – Scafati 84-79

Brindisi – Sassari 70-76

Reggio Emilia – Milano 68-72

Varese – Brescia 92-95

Bologna – Pistoia da disputare lunedì 1 Aprile