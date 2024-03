Basket femminile, Serie A1: Bologna espugna Venezia nel big match, vince anche Schio

Si riapre completamente la corsa al primo posto nella Serie A1 di basket femminile. Il colpo è quello della Virtus Bologna, che espugna il campo della capolista Reyer Venezia per 63-51. Il break decisivo della squadra di coach Vincent arriva nel secondo quarto, con le emiliane che hanno poi contenuto la rimonta delle venete. Decisiva la doppia doppia di Iliana Rupert con 15 punti e 11 rimbalzi.

Della sconfitta della Reyer ne approfitta il Famila Schio, che ha dominato contro la Passalacqua Ragusa per 76-60 grazie ai 18 punti di Costanza Verona. Con questo successo Schio si porta a -2 da Venezia, ma ha anche una partita in meno e dunque con la possibilità di agganciare la vetta.

Vittorie importanti di Sesto San Giovanni e Campobasso, che restano al quarto e quinto posto in classifica. Le lombarde hanno superato facilmente Faenza per 71-49 con 16 punti di Jazmon Gwathmey, mentre le molisane hanno sconfitto Battipaglia per 59-52 con 17 punti di Stefania Trimboli.

Nella corsa salvezza la Oxygen Roma ottiene un successo pesantissimo contro San Martino di Lupari. Finisce 87-84 per le romane grazie alla prestazione straordinaria di Leia Dongue, autrice di 25 punti.

RISULTATI 23^ GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE

Sassari – Brescia 81-63

Schio – Ragusa 76-60

Venezia – Bologna 51-63

Campobasso – Battipaglia 59-52

Sesto San Giovanni – Faenza 71-49

Roma – San Martino di Lupari 87-84