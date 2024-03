Hockey ghiaccio: Cortina va in finale di Alps League! Renon porta Vipiteno alla “bella”

Le gare -6 delle semifinali playoff dell’Alps Hockey League di hockey ghiaccio hanno emesso i loro verdetti, al termine di due partite intense e spettacolari. Ecco come sono andate.

Red Bull Juniors-Cortina 2-3 (overtime) = serie 2-4

Al termine di una partita incredibile, risolta da Cuglietta – peraltro firmatario di una doppietta – ai supplementari, Cortina ce l’ha fatta: Red Bull Juniors battuti e finale conquistata, grazie a una prova di carattere, dove il gol di Doherty a meno di tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari è stata decisiva per allungare la partita e poi vincerla.

Vipiteno-Renon 2-3 (overtime) = serie 3-3

La zampatona di Coatta spezza la parità nei supplementari e regala al Renon una vittoria pesantissima che manda la serie a gara -7. Una partita incredibile, con gli ospiti in vantaggio 0-2, ripresi dai “Broncos”, poi incapaci di compiere il sorpasso.

Ora il tutto per tutto, con gara -7 prevista per il 2 aprile, in casa del Renon.