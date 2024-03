Calcio a 5: l’Olimpus Roma non sbaglia. Mantova e Cosenza a valanga

La 27esima giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 è andata ufficialmente in archivio. Cinque le partite in agenda in questo sabato 30 marzo, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Successo 3-1 per l’Olimpus Roma che, in casa, piega le resistenze della Came Treviso continuando a godersi il suo primato in attesa dei playoff.

Larghissime vittorie in fotocopia per Mantova e Cosenza, entrambe per 8-4, rispettivamente contro Italservice Pesaro e Fortitudo Pomezia; lombardi e calabresi trascinati da Cabeca, 4 gol nel computo dei mantovani, e Carlitos, tripletta nel tabellino variegato dei cosentini.

Infine da registrare il pesantissimo 2-3 con cui la Sandro Abate si è imposta in casa del Genzano, con le zampate di Arillo e Gui, e l’1-1 fra Olimpia Verona e Meta Catania.

La Serie A di calcio a 5 tornerà la prossima settimana con il 28esimo turno della stagione regolare.