Hockey ghiaccio: Bolzano va avanti, Pusteria va sotto. Succede di tutto nei playoff di ICE League

La prima serata dei playoff dell’ICE Hockey League 2023-2024 ha regalato emozioni, gol e spettacolo. Ecco come sono andate le cose, in particolare per le squadre italiane.

Alla Sparkasse Arena, netto successo per 5-2 del Bolzano che, in gara -1, ha dominato l’EC iDM Wärmepumpen VSV.

Foxes praticamente perfette sino all’inizio del terzo periodo, grazie alle reti – in successione – di: Mantenuto, alla doppietta di Frank e alla griffe di Miglioranzi per il momentaneo 4-0. Poi un piccolo rientro degli ospiti, ma alla fine Bolzano vince 5-2 senza problemi. Gara -2 in programma martedì 5 marzo alle 19 a Villach.

Nell’altra gara che coinvolgeva una squadra del “Bel Paese”, c’è invece da registrare il ko per 3-2 all’overtime del Val Pusteria, materializzatosi in casa degli ungheresi dell’Hydro Fehervar AV 19 per effetto della zampata decisiva di Kuralt.

Gara -2 in programma stasera, sempre in Ungheria, alle ore 19.

Clicca qui per conoscere tutti i risultati dei playoff dell’ICE Hockey League