F1, problemi alle gomme per la Red Bull? Bobbi: “La Ferrari sembra messa meglio”

La Red Bull potrebbe avere dei problemi di graining nel corso del GP d’Australia 2024, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Melbourne. Il degrado delle gomme sarà infatti uno dei grandi temi della gara che si disputerà sul circuito semi-cittadino in terra oceanica, ma la scuderia austriaca resta chiaramente favorita.

Max Verstappen scatterà dalla pole position e punta alla terza vittoria consecutiva in questo avvio di stagione. Il tre volte Campione del Mondo sarà affiancato in prima fila da Carlos Sainz con la Ferrari, mentre Charles Leclerc partirà dalla quarta piazzola con l’altra monoposto della Scuderia di Maranello.

Il graining potrebbe davvero mescolare le carte in tavola? Matteo Bobbi ha analizzato nel dettaglio la situazione ai microfoni di Sky: “Domani la gara si giocherà molto sul degrado delle gomme, lo abbiamo visto anche nelle categorie minori. Si parlerà molto di graining. La Red Bull ne ha avuto tanto nella FP3, quando ha fatto una simulazione di gara“.

Matteo Bobbi ha poi proseguito: “Sull’anteriore sinistra della monoposto di Verstappen si vedeva una fascia nera nella parte interna, anche abbastanza grossa. Ce l’avevano anche sulla posteriore sinistra. In Ferrari sono sembrati migliori su questo aspetto. Il graining è una cosa che si pulisce, non è una sentenza definitiva, ma in casa Ferrari sembrano messi bene sul passo“.