Superbike, GP Catalogna: Razgatlioglu conquista la Superpole, Bulega e Iannone in top 3

Toprak Razgatlioglu ha segnato il miglior tempo in occasione della Super Pole valida per il GP della Catalogna, seconda tappa del Mondiale 2024 di superbike. Il turco, ottavo nella prima gara della stagione, ha sbaragliato la concorrenza girando in 1’39.966, mostrando un buon passo.

Il centauro in forza alla ROKit BMW nello specifico ha regolato l’Aruba.it Racing Ducati di Nicolò Bulega, secondo in 01”399”591; In buono spolvero poi anche Andrea Iannone (Team GoEleven), terzo con 01’39”591.

Settima piazza poi per il leader della classifica generale Alex Lowes (ELF Marc VDS Racing), il quale ha segnato 01’40”131 precedendo Gardener (GYTR GRT Yamaha), ottavo con 1’40”116 davanti ad Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), nono e decimo con 1’41”227 e 01’40”240.

Costretto ad inseguire il detentore del titolo Alvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati), solo undicesimo con 01’40”297. Indietro anche Rea (Pata Prometeon Yamaha), tredicesimo in 01’40”537 oltre che Axel Bassani (Kawasaki Racing Team) e Manuel Rinaldi (Team Motocorsa Racing), piazzatisi rispettivamente in quindicesima e in sedicesima posizione con 01’40”858 e 01’40”921.