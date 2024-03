Golf: Wyndham Clark vola via al Players Championship 2024. Francesco Molinari supera bene il taglio

Sospeso (ma lo si può praticamente dare per concluso) nella notte il secondo giro al Players Championship in quel di Bay Hill. E, per il momento, la vetta se la tiene Wyndham Clark, stavolta da solo. Il campione in carica dello US Open non concede alcuno sconto, ripete il -7 di ieri e vola da solo al comando a -14 con otto birdie e un bogey.

Seconda posizione per Xander Schauffele e il canadese Nick Taylor a -10, in virtù dei rispettivi -3 e -4. Buoni segnali anche da Matt Fitzpatrick: l’inglese è quarto a -9 insieme al piuttosto sorprendente Maverick McNealy.

Per quanto riguarda il gruppo dei sesti a -8, vi si trovano il numero 1 del mondo Scottie Scheffler, Tom Hoge, il canadese Corey Conners e il tedesco Matti Schmid. Tra i decimi c’è l’altro mister -7 di giornata assieme a Clark: si tratta di Brian Harman, capace di recuperare e affiancarsi così, proprio con questo score, a J.T. Poston, Sahith Theegala e al portacolori di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) C.T. Pan. Giornata parzialmente negativa per Rory McIlroy, che dopo il -7 di ieri incappa in un +1 ed è ora 14° a -6.

Buone notizie arrivano da Francesco Molinari, che supera agevolmente il taglio grazie al -3 di oggi, che è anche il suo score totale. Per il torinese quattro birdie, di cui tre consecutivi tra la buca 6 e la 8, e un bogey. Si tratta del secondo weekend raggiunto nel 2023, dopo che al Farmers Insurance Open ce l’aveva fatta, ma era poi giunto al 73° posto.