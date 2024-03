Golf: si riparte con il Singapore Classic 2024. Con Matteo Manassero al via altri sette azzurri e Shane Lowry

Dopo una settimana di pausa, il DP World Tour riprende a camminare. E lo fa dal Porsche Singapore Classic 2024, seconda edizione di un evento che, quest’anno, ha aggiunto al proprio nome lo sponsor rappresentato dalla casa automobilistica tedesca. Si gareggia sui 6780 metri del Laguna National Golf & Country Club, un par 72 nel quale, nel 2023, il sudafricano Ockie Strydom ha impiegato 269 colpi totali per vincere.

Sono ben otto gli italiani che riprendono la via nello swing asiatico, che fino all’inizio di maggio attraverserà India, Corea del Sud, Giappone e Cina. Matteo Manassero entra in scena con i galloni ritrovati di numero 1 d’Italia, dopo aver assaporato nuovamente la gioia della vittoria al Jonsson Workwear Open di Dowerglen. Con lui alla partenza altri sette azzurri: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise, Francesco Laporta, Renato Paratore e Filippo Celli.

In particolare, per Manassero ci sarà un compagno di gruppo molto speciale per quanto riguarda primo e secondo giro: si tratta, infatti, di Shane Lowry. Presenza molto gradita, quella dell’irlandese vincitore dell’Open Championship 2019, e che va a impreziosire un field nel quale sono già presenti figure come il tedesco Yannik Paul, tra i migliori giocatori europei del 2023, e il danese Rasmus Højgaard. C’è anche Matthieu Pavon: il francese è diventato di recente, a Torrey Pines, il primo giocatore del suo Paese a vincere sul PGA Tour.

La copertura tv di Sky Sport sarà per larga misura affidata al canale Sky Sport Golf, e sarà così disposta: primi due giri a partire dalle 6:00, terzo giro dalle 3:30, quarto dalle 3:00, parlando ovviamente in termini di diretta. Nella prima giornata interverrà anche Sky Sport Uno.