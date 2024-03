Golf: Francesco Molinari di scena al Valspar Championship. Schauffele favorito, Burns vuole uno storico tris

Palm Harbor, in Florida, ospita l’edizione numero 23 di quello che è ormai noto come il Valspar Championship. Sul Copperhead Course dell’Innisbrook Resort and Golf Club, uno dei quattro percorsi disegnati da Larry Packard, c’è per Francesco Molinari la voglia di prendersi un po’ di miglioramento dopo il 54° posto al Players Championship vinto da Scottie Scheffler.

Il numero 1 del mondo, primo giocatore nella storia a vincere per due volte consecutive a Bay Hill, non sarà di scena in quest’occasione. Campo libero, così, per numerose altre figure. Tra queste, inevitabile veder spiccare Xander Schauffele e Brian Harman, secondi la scorsa settimana, ma c’è anche Sam Burns a cercare qualcosa di mai riuscito nella storia. Nessuno, infatti, è ancora riuscito a ottenere tre vittorie in questo evento, e lui ce l’ha fatta finora nel 2021 e 2022.

Un evento, questo, che per certi versi unisce delle generazioni, ed ha anche un importante tasso di talento al via. Justin Thomas, Jordan Spieth, Tony Finau, Keegan Bradley: c’è davvero molto da rimarcare in questa sede. Quanto agli europei, il principale protagonista sembra destinato a essere Victor Perez: il francese ha progressivamente migliorato, fino ad ora, il proprio rendimento fino al terzo posto a Porto Rico.

L’evento è come di consueto oggetto della trasmissione di Eurosport, tramite Eurosport 2, Discovery+ ed eurosport.it. In particolare, sarà sempre molto simile la copertura: dalle 19:00 alle 23:00 per i primi due giri, dalle 18:00 alle 23:00 (22:00 per la tv) per il terzo, dalle 18:00 a fine giornata per l’ultimo.