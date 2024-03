Golf, pazzesco balzo di Matteo Manassero nel ranking mondiale! Ora è n.1 d’Italia e virtualmente a Parigi 2024

Ieri Matteo Manassero è tornato al successo sul massimo circuito europeo maschile di golf vincendo il Jonsson Workwear Open a quasi undici anni di distanza dall’ultima affermazione sul DP World Tour, datata 26 maggio 2013 (BMW PGA Championship), trovando così il quinto successo in carriera sul circuito.

Dopo il successo del 2013 Manassero raggiunse il 25° posto nel ranking mondiale: nell’aggiornamento di questa mattina il golfista azzurro ha scalato quasi 200 posizioni, risalendo dal 381° al 182° posto, con una media di 0.6590, grazie a 34.26827 punti conquistati nei 52 eventi giocati.

L’azzurro, che chiuse lo scorso anno al 351° posto del ranking mondiale, da inizio anno solare ha scartato 2.91020 punti, incamerandone però ben 19.14267: grazie a questi numeri Manassero nell’aggiornamento odierno risulta essere il nuovo numero 1 d’Italia.

Quello di ieri è un successo di fondamentale importanza anche in vista dei Giochi di Parigi 2024: Manassero, che fu presente alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, ora può puntare ad una seconda partecipazione in Francia. Il ranking olimpico del golf non è stato ancora aggiornato, ma anche lì il balzo di Manassero sarà ragguardevole.