Golf, Matteo Manassero: “Voglio solo godermi le emozioni. Non sai mai quando arriva il clic, ma adesso è arrivato”

La rinascita era già cominciata nel 2020, quando aveva ripreso a vincere sull’Alps Open. Poi, l’anno scorso, la scalata di forza sul Challenge Tour. E adesso, a pochi mesi dal ritorno sul DP World Tour, anche un nuovo sapore della vittoria che riporta Matteo Manassero sulle prime pagine del golf italiano. E ne è valsa la pena di aspettarlo, di vederlo ritornare, di ritrovarlo raggiante.

Queste le sue parole durante la premiazione del Jonsson Workwear Open 2024 da lui vinto: “Non voglio dover riflettere in questo momento, voglio solo godermi le emozioni. E’ stato un viaggio difficile, negli ultimi due anni, ma sempre in attesa del momento del clic. Non puoi mai sapere cosa succede. Quando sei sul tee shot non sai quando arriverà quel momento. Adesso è arrivato e me lo voglio godere“.

E in merito all’intero torneo: “Tutta la settimana ho giocato bene. Quelli dietro stavano giocando molto bene, era molto difficile. Tutte le volte che guardavo la leaderboard vedevo nomi diversi di gente che aveva fatto birdie che continuavano a salire la classifica. Alla 12 e alla 13 ho dovuto lavorare per rimanere in partita“.

Il DP World Tour osserverà ora una settimana di pausa, e poi ritornerà a Singapore, con il Porsche Singapore Classic a Laguna National Golf Resort Club. Sarà qui che ritroveremo Manassero in gara, assieme ad almeno altri cinque italiani.