Golf, l’americano Gumberg beffa Williams alle buche di playoff e conquista l’SDC Championship. Top 20 per Laporta

I golfisti del DP World Tour concludono il secondo dei tre tornei consecutivi che compongono l’African swing. E’ da poco terminato infatti l’SDC Championship (montepremi 1,5 milioni di dollari), evento arrivato alla sua seconda edizione ed organizzato in collaborazione tra Tour europeo e Sunshine Tour. Non sono bastati i quattro canonici round per decretare il vincitore finale a causa del -12 (276 colpi) in coabitazione tra l’americano Jordan Gumberg ed il sudafricano Robin Williams.

Giunti al playoff, lo statunitense si è potuto lasciare andare all’esultanza al termine della prima buca di spareggio, beffando così il padrone di casa. Completa il podio con lo score di -10 il francese David Ravetto, seguito a due lunghezze di distanza dal gruppetto composto dagli inglesi Andy Sullivan, Daniel Brown e Marcus Armitage, dallo scozzese Connor Syme, dal tedesco Nick Bachem e dal gallese Jamie Donaldson. Chiudono la top ten al decimo posto con il punteggio di -7 i sudafricani Jbe Kruger e Thriston Lawrence.

Sul percorso par 72 del St.Francis Links di St.Francis Bay (Eastern Cape, Sudafrica) il primo degli italiani è Francesco Laporta. Il golfista pugliese riesce a griffare una buona top 20 nonostante il +1 della domenica sudafricana. Laporta chiude al 16° posto con lo score complessivo di -5 e risale alla posizione numero 84 della Race to Dubai. Ultimo round ottimo per il morale di Matteo Manassero, che si congeda dal torneo settimanale con una tornata da -1 utile al 36° posto finale. 47° con +2 infine Lorenzo Scalise.

Per Gumberg, ventottenne di Fort Laurendale (Florida, Stati Uniti) il successo colto in Sudafrica è il primo nella carriera da professionista dopo anni di gavetta vissuti nelle leghe dei college americani. Lo statunitense stacca un ricco assegno di ben 235 mila dollari e si issa fino alla 15esima piazza del Road to Dubai ranking. Nel prossimo fine settimana spazio al Jonsson Workwear Open (Glendover, Sudafrica).