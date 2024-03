Golf: a Singapore trio in vetta, Andrea Pavan parte bene nel gruppo dei quinti

Si è chiuso da poco il primo giro del Porsche Singapore Open 2024. La seconda edizione di questo evento che fa parte del DP World Tour si apre con la composizione di un terzetto al comando. A comporlo il malese Gavin Green, l’inglese Jordan Smith e il redivivo thailandese Kiradech Aphibarnrat, tutti a -8.

Quarta posizione solitaria per il francese Ugo Coussaud, che si colloca a -7, mentre le buone notizie per l’Italia arrivano da Andrea Pavan, quinto a -6 assieme all’inglese Richard Mansell, allo scozzese Grant Forrest e al tedesco Freddy Schott. Per l’azzurro otto birdie (di cui quattro consecutivi tra le buche 4 e 7) e due bogey.

Estremamente ampio, invece, il gruppo dei noni a -5: è composto dagli inglesi Matthew Jordan e Paul Waring, dai danesi Niklas Norgaard e Rasmus Hojgaard, dai cinesi Ashun Wu e Haotong Li, dagli scozzesi Calum Hill ed Ewen Ferguson, dall’australiano David Micheluzzi, dal belga Nicolas Colsaerts, dallo svedese Simon Forsstrom e dall’americano Chase Hanna.

Subito dietro quest’ampio novero di golfisti, tra i ventunesimi, c’è Francesco Laporta, autore di un buon -4. Bene anche Guido Migliozzi e Filippo Celli entrambi trentunesimi a -3 (assieme, tra gli altri, all’irlandese Shane Lowry). Edoardo Molinari è 45° a -2, Lorenzo Scalise 86° pari con il parità. Partono meno bene, invece, sia Matteo Manassero che Renato Paratore, entrambi al 105° posto con +2, ma partendo da premesse differenti.