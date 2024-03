Settimana Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi (20 marzo): percorso, altimetria, tv. Tanti sali e scendi e attenzione allo strappo finale

Prosegue la Settimana Coppi&Bartali 2024. Dopo una prima tappa che ha visto la vittoria del tedesco Marco Brenner davanti a Matteo Malucelli, la seconda in programma oggi potrebbe dare un primo importante scossone alla classifica generale. Si parte da Riccione e si arriva a Sogliano al Rubicone, una frazione di 140 chilometri, con un finale decisamente interessante.

PERCORSO

Una tappa che si conosce molto bene e che è stata affrontata più volte durante questa corsa. Dopo una serie di sali e scendi, ecco che si arriva a Sogliano al Rubicone, dove comincerà un lungo circuito finale di 22 chilometri che dovrà essere percorso per tre volte. Non mancano i continui strappi, compreso l’ultimo per arrivare al traguardo finale. Attenzione anche a qualche attacco già prima dell’ultimo giro per sorprendere e portare via magari un gruppetto di pochi atleti.

ALTIMETRIA

SECONDA TAPPA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2024: PROGRAMMA E ORARI

Riccione-Sogliano al Rubicone (156.5 km) – Seconda tappa

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo stimato: 16.00

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA SECONDA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2024

Diretta tv: non prevista, differita dalle 16.55 su Rai Sport+HD

Diretta streaming: CiclismoLive su YouTube

Diretta live testuale: OA Sport