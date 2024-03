Giro delle Fiandre 2024: il percorso ai raggi X e tutti i muri. Kwaremont e Paterberg decisivi

Tutto pronto per il Giro delle Fiandre. La caduta di Wout van Aert ha sicuramente un po’ rattristito l’attesa per la Ronde che si disputerà domenica: sarà la seconda Classica Monumento stagionale. Edizione numero 108 per una delle corse più famose e spettacolari di tutto il calendario ciclistico, andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso.

PERCORSO GIRO DELLE FIANDRE 2024

270,8 i chilometri in programma con partenza da Anversa ed arrivo in quel di Oudenaarde. Primi cento chilometri completamente pianeggianti e senza insidie (anche se le strade del Belgio si sa che possono sempre creare problemi). Poi i primi due tratti in pavé che anticipano l’inizio dei muri: il primo ovviamente il Vecchio Kwaremont (2,2 km al 4% di pendenza media e 11,6% massima). Dai 150 chilometri dall’arrivo in poi sarà una successione di muri, il primo tratto decisivo dovrebbe essere ai 100 dall’arrivo con Molenberg, Marlbouroughstraat, Berendries e Valkenberg. Poi arriva la prima di due accoppiate Kwaremont e Paterberg (360 metri al 12,9% e 20,3% di massima). L’ultima invece arriverà a 16 e 13 chilometri dal traguardo, con gli ultimi 12, completamente pianeggianti, che porteranno all’arrivo.

TUTTI I MURI ED I TRATTI IN PAVÉ

# Nome Dalla partenza All’arrivo Lunghezza Pendenza media Pendenza massima Pavé P1 Lippenhovestraat

104,2 166,6 1300 m 1300 m P2 Paddestraat 105,6 165,2 1500 m 1500 m 1 Vecchio Kwaremont (1) 136,7 134,1 2200 m 4,0% 11,6% 1500 m 2 Kapelleberg 155,7 115,1 1100 m 5,9% 10,0% P3 Holleweg 156,3 114,5 650 m 650 m 3 Wolvenberg 158,8 112,0 645 m 7,9% 17,3% P4 Kerkgate 162,5 108,3 1400 m 1400 m P5 Jagerij 165,1 105,7 800 m 800 m 4 Molenberg 171,3 99,5 463 m 7,0% 14,2% 300 m 5 Marlbouroughstraat 175,3 95,5 2040 m 3,0% 7,0% 6 Berendries 179,3 91,5 940 m 7,0% 12,3% 7 Valkenberg 184,6 86,2 540 m 8,1% 12,8% 8 Berg Ten Houte 197,1 73,7 1100 m 6,0% 21% 1100 m 9 Nieuwe Kruisberg/Hotond 206,6 64,2 2700 m 4,0% 8,5% 10 Vecchio Kwaremont (2) 216,5 54,3 2200 m 4,0% 11,6% 1500 m 11 Paterberg (1) 219,9 50,9 360 m 12,9% 20,3% 360 m 12 Koppenberg 226,2 44,6 600 m 11,6% 22,0% 600 m P6 Mariaborrestraat 230,2 40,6 400 m 400 m 13 Steenbeekdries 231,6 39,2 1100 m 3,1% 7,6% 1100 m P7 Stationberg 232,1 38,7 700 m 700 m 14 Taaienberg 234,0 36,8 530 m 6,6% 15,8% 500 m 15 Oude Kruisberg/Hotond 244,3 26,5 2700 m 4,1% 9,4% 450 m 16 Vecchio Kwaremont (3) 254,1 16,7 2200 m 4,0% 11,6% 1500 m 17 Paterberg (2) 257,6 13,2 360 m 12,9% 20,3% 360 m