Giro delle Fiandre 2024, Antònio Morgado: una top-5 da record alla Ronde! Cade un primato storico

Va in archivio il Giro delle Fiandre 2024 con la vittoria di Mathieu van der Poel: l’olandese era il grande favorito e non è stato da meno alle aspettative, arrivando in solitaria sullo storico traguardo della Ronde. Subito dietro un grande Luca Mozzato, giunto secondo vincendo la volata del gruppetto e riportando l’Italia sul podio di questa Monumento.

Una Ronde che è passata alla storia anche per la top 5 del giovane portoghese Antònio Morgado: il classe 2004 della UAE Team Emirates a a 20 anni e 63 giorni si è piazzato quinto appena dietro ai compagni di squadra Mikkel Bjerg e Tim Wellens.

Si tratta del più giovane corridore ad essersi piazzato nella top 5 di una Classica Monumento da 80 anni a questa parte: bisogna risalire indietro fino al Fiandre del 1944 per trovare qualcuno di più giovane del lusitano. Si tratta di Rik Van Steenbergen, che vinse il Fiandre, a soli 19 anni e 205 giorni per lanciarsi poi verso una carriera gloriosa.

Morgado ha abbattuto primati anche per quanto riguarda il suo Paese: nessun portoghese aveva chiuso il Giro delle Fiandre in top 10 nella storia prima di lui. Una bella conferma dopo il secondo posto in una corsa storica come Le Samyn.