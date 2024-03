Giro delle Fiandre 2024: i favoriti. Van der Poel su tutti, Van Aert e Pedersen subito dietro

Solo una Classica Monumento si è disputata fino a questo momento, ossia la Milano-Sanremo vinta da Jasper Philipsen. Ma la stagione delle Classiche del Nord è pronta a decollare e la domenica di Pasqua comincerà una serie di appuntamenti imperdibili: si partirà dal Giro delle Fiandre, una corsa che ha una storia ultracentenaria e che quest’anno giungerà alla 108a edizione, ma sempre incerta, spettacolare ed epica.

Il favorito numero uno per la vittoria finale sarà Mathieu van der Poel, trionfatore già nel 2020 e nel 2022. L’anno scorso il successo gli è sfuggito perché si è trovato di fronte un Tadej Pogacar straordinario: lo sloveno non ci sarà a difendere la vittoria perché impegnato già a preparare il sogno doppietta Giro-Tour. Andrà in scena l’ennesimo duello con Wout Van Aert: i due si continuano a sfidare nel ciclocross e su strada e nel 2020 fu un vero e proprio corpo a corpo in volata per il successo finale. Il belga ancora deve trovare l’affermazione in questa corsa.

Successivamente troviamo Mads Pedersen, già particolarmente in palla in questo inizio di stagione. Il danese della Lidl-Trek viene dal recente successo nella Gand-Wevelgem, ma in precedenza ha raggiunto un quarto posto alla Milano-Sanremo e ha vinto la classifica generale al Tour de la Provence e all’Etoile de Bessèges. Al massimo al Fiandre è arrivato un terzo posto lo scorso anno, ma quest’anno può recitare un ruolo da protagonista dopo aver battuto proprio Van der Poel alla Gand.

Tolti questi tre nomi, c’è spazio soprattutto per gli outsider: interessante sarà vedere la tenuta di un corridore completo come Matteo Jorgenson, vincitore di recente della Parigi-Nizza e spesso competitivo in corse così vallonate e piene di strappi. Ci possono provare anche due vecchie volpi come Jasper Stuyven e Dylan Van Baarle, senza dimenticarsi di Alberto Bettiol, che a cinque anni dalla sua affermazione si presenta forte di un successo alla Milano-Torino e di un quinto posto alla Milano-Sanremo e con tanta voglia di non fare solo la comparsa.