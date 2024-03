Ginnastica ritmica, l’Italia vola in Coppa del Mondo: Raffaeli e le Farfalle a caccia di gloria

La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica scatterà al Faliro Olympic Indoor Hall di Atene nel weekend del 22-24 marzo. Il massimo circuito internazionale itinerante farà tappa nella capitale della Grecia e inizierà così ufficialmente il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti poco più di quattro mesi. Si preannuncia grande spettacolo in terra ellenica, visto che saranno presenti diverse big del panorama mondiale, a cominciare dalle stelle del Bel Paese.

L’Italia sarà presente all’appuntamento con sette atlete. Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri saranno le individualiste di riferimento: la fuoriclasse marchigiana sarà tra le favorite per la vittoria e vorrà brillare da vice campionessa del mondo in carica, alla quarta uscita stagionale dopo tre prove di Serie A e il bilaterale con la Francia; la romagnola ha i mezzi per esprimersi a grandi livelli e cerca risposte dopo le prime esibizioni stagionali.

Grande spazio anche per le Farfalle, alla prima vera gara dell’anno dopo l’assaggio nel bilaterale di Desio contro le transalpine. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean vorranno sfoggiare i nuovi esercizi in un contesto probante, con il mirino sempre ben puntato verso i Giochi. Le giornate di venerdì e sabato saranno dedicate agli all-around (uniche prove presenti anche alle Olimpiadi), che qualificheranno anche alle Finali di Specialità previste domenica.