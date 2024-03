Ginnastica ritmica, l’Italia vince il bilaterale con la Francia: Farfalle e Sofia Raffaeli in spolvero a Desio

L’Italia si è aggiudicata il bilaterale con la Francia andato in scena al Pala Fitline di Desio (in provincia di Monza e Brianza). Le Farfalle hanno messo in mostra i nuovi esercizi, ottenendo 33.350 con i cinque cerchi e 33.800 con palla/nastro: totale di 69.150 per Alessia Maurelli e compagne, che stanno muovendo i primi passi verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre hanno prevalso sulla Francia (66.350: 34.250 con i cerchi e 32.100 nel misto), mentre la seconda squadra tricolore ha chiuso con il totale di 59.000 (30.700+28.300).

Sul fronte individuale, Sofia Raffaeli ha giganteggiato con il riscontro complessivo di 136.050. La vice campionessa del mondo ha ottenuto 34.150 al cerchio, 34.600 alla palla, 33.850 alle clavette, 33.450 al nastro e ha dimostrato di essere in ottima forma dopo le due tappe di Serie A, in vista dell’esordio in Coppa del Mondo ad Atene. La fuoriclasse marchigiana si è lasciata alle spalle la francese Helene Karbanov (129.500) e la compagna di squadra Milena Baldassarri (127.250: 31.950 al cerchio, 33.350 alla palla, 32.000 alle clavette, 29.950 al nastro).

Per quanto concerne le juniores, Clara Di Giorgio, Anna Piergentili, Margherita Fucci e Carlotta Fulignati hanno vinto con 114.600 davanti alle connazionali Ludovica Platoni, Matilde Marcon, Michelle Greganti e Giorgia Colombo (105.250) e alle transalpine (98.500).