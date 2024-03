Ginnastica ritmica, Fabriano insegue il tris in Serie A. Sofia Raffaeli sotto i riflettori

La Serie A 2024 di ginnastica ritmica proseguirà la propria avventura sabato 16 marzo ad Ancona, dove andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre. Il capoluogo marchigiano ospiterà l’ultimo appuntamento della regular season, al termine della quale conosceremo le sei squadre che si qualificheranno alla Final Six e che lotteranno per lo scudetto. Si torna in pedana dopo le prove di Chieti e Forlì, si entre nel vivo della stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Riflettori puntati su Sofia Raffaeli. La Campionessa del Mondo 2022 e argento iridato 2023 nel concorso generale disputerà la quarta gara stagionale, considerando che ha preso parte anche al bilaterale tra Italia e Francia a Desio. La ribattezzata Formica Atomica, affiancata da Milena Baldassarri, difenderà i colori della Ginnastica Fabriano, organizzatrice dell’evento. Le Campionesse d’Italia hanno vinto le prime due tappe e inseguiranno il tris stagionale.

L’avversaria di riferimento sarà la Raffaello Motto di Viareggio, seconda nella prima tappa quando aveva potuto fare affidamento sulla formidabile tedesca Darja Varfolomeev, semplicemente la Campionessa del Mondo all-around, . Le toscane erano state poi quarte a Forlì senza la teutonica. La San Giorgio ’79 di Desio proverà a stupire ancora dopo il secondo posto ottenuto nell’ultima occasione davanti all’Udinese di Tara Dragas.

Nel campionato spiccano tanti tesseramenti stranieri, come quello dell’ucraina Viktoriia Onoprienko, che difenderà ancora i colori dell’Armonia d’Abruzzo. Eurogymnica Torino e Polimnia Romana si affideranno, rispettivamente, alla rumena Amalia Maria Lica e alla polacca Liliana Lewinska. La Polisportiva Varese dell’azzurra Sofia Maffeis si è arricchita con la francese Helene Karbanov. La neopromossa Pontevecchio di Bologna ha scelto la tedesca Margarita Kosolov.