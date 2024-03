Ginnastica ritmica, le Farfalle tornano in pedana: esibizione con l’Azerbaijan

Dopo aver vinto il bilaterale contro la Francia, l’Italia tornerà in pedana un’esibizione a porte aperte presso il PalaFitline di Desio. L’appuntamento è per giovedì 14 marzo (a partire dalle ore 20.00), quando la nostra Nazionale mostrerà ancora una volta i nuovi esercizi in un contro con l’Azerbaijan. Le Farfalle si prepareranno in questo modo alla tappa d’apertura della Coppa del Mondo, in programma ad Atene (Grecia) nel weekend del 23-24 marzo.

Alessia Maurelli e compagne hanno aperto l’annata agonistica con il successo contro le transalpine e hanno già messo nel mirino gli Europei di Budapest in primavera, con l’obiettivo già ben puntato sulle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si proverà a replicare e magari a migliorare la medaglia di bronzo conquistata tre anni fa ai Giochi di Tokyo 2020.