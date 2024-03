Gand-Wevelgem 2024 oggi in tv: percorso, altimetria, favoriti. Mathieu Van der Poel per un’altra perla

Dalla settimana prossima cominceranno le Classiche monumento del nord, ma già da ora si comincia a misurare la temperatura: questa domenica è la volta della Gand-Wevelgem, semiclassica belga giunta all’86a edizione.

PERCORSO

Sarà una corsa lunga e dura: da Ieper a Wevelgem saranno 253.1 i chilometri da percorrere con un dislivello di 1300 metri. Le prime difficoltà sono i tratti di pavé di Beauvoordestraat e di Veurnestraat, ma entrambi non sono particolarmente lunghi. Si entrerà poi nella seconda parte di gara dove si comincerà a fare sul serio. Prima le tre rampe di Scherpenberg (2,1 km al 2,1%), Baneberg (1 km al 6,4%) e Monteberg (900 metri al 5,2%), poi il tosto Kemmelberg, 400 metri in pavé al 7,4%. Successivamente verranno riaffrontate le salite già affrontate in precedenza: Monteberg, poi Scherpenberg e Baneberg e Kemmelberg da entrambe le parti; l’ultima ascesa finisce a 34 chilometri dal traguardo, da lì non ci saranno più difficoltà fino al traguardo, chilometraggio che potrebbe permettere ai velocisti di tornare sotto.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’incognita sarà il come saranno affrontati i principali passaggi della corsa: se riusciranno a tenere i velocisti, indubbiamente Jasper Philipsen è il favorito, vista la condizione mostrata di recente con i successi alla Milano-Sanremo e alla Brugge-De Panne. Ma attenzione a Mathieu van der Poel: l’olandese può provare un’azione da lontano come alla E3 nella quale ha dominato. Tra gli altri occhio a Mads Pedersen, Tim Merlier e Biniam Girmay che ha vinto questa corsa nel 2022.

GAND-WEVELGEM 2024: ORARI E PROGRAMMA

Orario di partenza: 10.40

Orario di arrivo stimato: 16.20

GAND-WEVELGEM 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: dalle 14.15 su Eurosport 2 per gli abbonati

Diretta streaming: dalle 14.15 su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go, NOW e DAZN