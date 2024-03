Galles: Rees-Zammit a un passo dalla firma coi Chiefs nell’Nfl

L’avventura dell’ex trequarti del Galles Louis Rees-Zammit nel football americano sembra poter proseguire, dopo che le voci che arrivano dagli USA parlano di un’imminente firma del giocatore con i campioni in carica dell’Nfl, i Kansas City Chiefs. Un contratto che non gli garantisce ancora un posto in squadra, che dovrà conquistarsi durante il raduno estivo.

Secondo quanto riportato da Bleacher Report, il ventitreenne firmerà ufficialmente un contratto venerdì, dopo essere stato in dialogo con diversi team, tra i quali i New York Jets, i Cleveland Browns e i Denver Broncos. Nonostante il giocatore si sia dichiarato deluso delle sue prestazioni durante il “pro day”, cioè la giornata dove i potenziali nuovi giocatori si mettono in mostra di fronte agli scout delle squadre, Rees-Zammit ha colpito molto esperti, convinti che possa fare la differenza anche in Nfl, come ha fatto negli anni passati nel rugby.

La sua velocità e il suo equilibrio potrebbero renderlo una minaccia nel gioco di corsa, mentre la sua altezza lo rende un potenziale obiettivo per i precisi lanci di Mahomes dal quarterback. Per questo motivo il giocatore viene visto potenzialmente sia come wide receiver sia come running back e potrebbe essere un’aggiunta di livello per i Chiefs, che l’anno scorso proprio nel reparto corse hanno sofferto più del dovuto.

“A rugby ho sempre voluto essere al centro dell’azione, quindi penso che nel football il mio ruolo ideale sarebbe da qualche parte nell’attacco, running back, ricevitore, un po’ ibrido. Qualsiasi cosa mi venga detta, la farò. La mia velocità era la mia arma nel rugby e può esserlo anche qui. Mi piacerebbe dire che ho buone mani e non lascio cadere il pallone così spesso, ma questo è uno sport diverso e il pallone ti arriva molto velocemente, quindi capisco che ci vorrà un po’ di lavoro per migliorare. Più velocemente imparo il gioco, meglio è per me perché posso mostrare a tutti quello che posso fare” le parole di Louis Rees-Zammit.