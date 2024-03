Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi (19 marzo): percorso, altimetria, tv.

Seconda frazione del Giro di Catalogna, ormai una istituzione nelle corse ciclistiche internazionali. Dopo il successo di ieri di …, si continua a salire con la Matarò-Vallter 2000 di 186,5 chilometri, che potrà iniziare a dirci chi non potrà concorrere per il successo.

PERCORSO

Un centinaio di chilometri sonnecchianti prima della prima ascesa, il Coll de Coubet: sono 9,6 chilometri al 5,4% con pendenza massima attorno al 7%, nulla di troppo eclatante in quanto a durezza. Ma si testerà la gamba in vista della salita finale, dove si arriva fino ai 2135 metri di altitudine per un dislivello complessivo di oltre 2500 metri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Frazione che disegna subito la classifica generale: come non inserire Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) come favorito principale, su una salita che potrà saggiare le sue condizioni in vista di Giro d’Italia e Tour de France. Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) può correre leggero senza dover dar conto a Jonas Vingegaard, lo stesso discorso per Mikel Landa in maglia Soudal-Quick Step. Curiosità su chi saranno gli uomini di classifica della Ineos-Grenadiers e della Bahrain-Victorious: da una parte Geraint Thomas, Egan Bernal e Oscar Rodriguez, dall’altra gli azzurri Damiano Caruso e Antonio Tiberi con Jack Haig.

CALENDARIO SECONDA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Martedì 19 marzo

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo: 16.20-16.50

GIRO DI CATALOGNA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, NOW, SKyGo, DAZN, Discovery+ dalle 15.00

Diretta testuale: OA Sport