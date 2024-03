Federica Brignone è seconda nel superG di Saalbach: non basta per la coppa di specialità. Trionfa l’olimpionica Ledecka

Il quattordicesimo podio stagionale di Federica Brignone (primato di Sofia Goggia eguagliato) suggella, in attesa comunque della discesa di domani, una stagione incredibile da parte della valdostana, che ha concluso al secondo posto il superG delle finali di Saalbach. Davvero è mancata solamente la conquista di una Sfera di Cristallo, con quella di specialità che è andata ancora una volta nelle mani di Lara Gut-Behrami, che si è nuovamente limitata a gestire in questi ultimi appuntamenti dell’anno.

A vincere sul tracciato austriaco è stata Ester Ledecka, campionessa olimpica della specialità nel 2018, che torna sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo in superG quattro anni dopo il successo in Val d’Isere e due anni dall’ultima vittoria vittoria in discesa a Crans Montana.

Oggi Ledecka è stata veramente formidabile, soprattutto nel tratto centrale, dove ha trovato linee perfette e velocità su una neve decisamente complicata. Per Brignone c’è comunque la gioia del podio numero 69 della carriera, raggiungendo un mito come Gustavo Thoeni. La valdostana ha accusato alla fine 28 centesimi di ritardo dalla ceca, cogliendo una seconda posizione che non le è bastata per vincere la Coppa di superG.

Non sarebbe bastata nemmeno la vittoria, però, perché Lara Gut-Behrami ha concluso al settimo posto, vincendo con 576 punti contro i 546 dell’azzurra, che deve davvero recriminare per il passaggio a vuoto ad Altenmarkt-Zauchensee, dove ha perso tantissimi punti.

Sul podio oggi sale anche la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.30), che ha preceduto le austriache Stephanie Venier (+0.35) e Cornelia Huetter (+0.43). Sesta posizione per la tedesca Kira Weidle (+0.45) davanti, appunto, a Gut-Behrami (+0.52) ed alla norvegese Ragnhild Mowinckel (+0.53).

Nona posizione per Marta Bassino (+0.80), che ha fatto fatica su questa neve. Completa la Top-10 l’austriaca Ariane Raedler (+0.82), che ha preceduto Laura Pirovano (+0.83). Diciottesima Roberta Melesi (+1.67).