Sinner supera un buon Vavassori e avanza ai sedicesimi a Miami

Tutto come da copione. Jannik Sinner vince la sfida “a puntate” contro Andrea Vavassori (n.148 ATP), valida per il secondo turno del Masters1000 di Miami. Sul cemento outdoor della Florida la partita ha avuto una fine, dopo quanto accaduto ieri con la pioggia che ha condizionato lo svolgimento di tutti i match previsti.

Si è ripreso dal 3-2 per Sinner del primo parziale, che ha sfruttato bene le proprie chance, accelerando quando era il caso di farlo e non dando modo a Vavassori di rientrare. Buona comunque la prestazione del piemontese. Sinner approda al terzo turno e se la vedrà contro una vecchia conoscenza, l’olandese Tallon Griekspoort (testa di serie n.25), con uno storico favorevole di 2-0.

Nel primo set si riprende dal 3-2 in favore di Jannik e sul 40-40 e servizio di Vavassori. Con alcune risposte molto basse, il n.3 del ranking scappa subito e gestisce con relativa tranquillità la situazione. Il piemontese tenta con qualche variazione di ritmo di dar fastidio al pusterese, che però sa come andare a pizzicare il rovescio del rivale e a mettere in fila i punti che servono. Sullo score di 6-3 si conclude la frazione.

Nel secondo set ancora il quinto gioco è quello decisivo per Sinner. Ottima la lettura della battuta da parte dell’altoatesino che trova risposte profonde che mettono in crisi l’avversario e a zero c’è il break. Vavassori ha il merito di rimanere comunque nel match, salvando un palla del secondo break nel settimo game e obbligando Jannik a servire per il match. Il braccio del classe 2001 del Bel Paese non trema e sul 6-4 ci sono i titoli di coda.

Leggendo le statistiche buona la percentuale di prime di servizio in campo di Sinner (69%), da cui ha ottenuto il 92% dei punti, mentre con la seconda in battuta il 44%. Altri numeri: 3 doppi falli, 16 vincenti e 10 gratuiti per il n.3 del mondo.