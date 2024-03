F1, Verstappen in pole position con il record della pista a Jeddah. Leclerc in prima fila, Bearman sfiora il Q3!

Max Verstappen sale nuovamente di colpi quando più conta e conquista la pole position per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull si è imposto per la prima volta nelle qualifiche di Jeddah, sul circuito cittadino più veloce in calendario, stampando il nuovo record del tracciato e arpionando la 34ma partenza al palo della carriera (diventa così in solitaria il 5° all-time, staccando Jim Clark e Alain Prost).

La prima fila della griglia verrà completata domani, proprio come una settimana fa nell’ouverture di Sakhir, dalla Ferrari di Charles Leclerc, bravo questa volta a piazzare la zampata all’ultimo giro del Q3 per battere di un soffio l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez e l’Aston Martin di un pimpante Fernando Alonso. Da segnalare per la Rossa l’ottimo debutto del giovanissimo britannico Oliver Bearman (chiamato a sostituire in emergenza Carlos Sainz), vicinissimo alla top10.

In Q1 si accende un bel duello a distanza tra Verstappen e Leclerc, che si alternano costantemente in prima posizione fino al miglior crono assoluto firmato dall’olandese della Red Bull in 1’28″171. Tra i due sfidanti si inserisci in extremis Stroll con l’Aston Martin, utilizzando però un secondo set di gomme nuove per superare il taglio. Molto bene Bearman, 9° con la Ferrari davanti a Hamilton. Eliminati nell’ordine Bottas con la Sauber, le Alpine di Ocon (17°) e Gasly (18°), la Williams di Sargeant (19°) e Zhou, sceso in pista troppo tardi per cominciare un giro veloce dopo l’incidente della FP3 con la sua Sauber.

In Q2 dopo pochi minuti Hulkenberg parcheggia la sua Haas a bordo pista per un guasto meccanico, provocando una bandiera rossa nel momento in cui Leclerc stava completando il suo time-attack con gomme nuove. Verstappen si conferma il più veloce anche in questa fase in 1’28″033 appena davanti al monegasco della Rossa (che ha montato un nuovo set di gomme soft) e all’Aston Martin di Alonso. Si salva per soli 36 millesimi Hamilton su Bearman, primo degli esclusi dalla top10 alla sua prima qualifica in F1 con la Scuderia di Maranello. Fuori anche Albon con la Williams, Magnussen con la Haas e Ricciardo con l’AlphaTauri, oltre a Hulkenberg.

In Q3 cinque piloti (Red Bull, Alonso, Leclerc e Piastri) montano gomma nuova, mentre gli altri ci provano con un set usato. Verstappen va in pole provvisoria con il nuovo record della pista in 1’27″472, rifilando 3 decimi a Perez e mezzo secondo ad Alonso, mentre Leclerc sbaglia ed è 4° a otto decimi. Diventa decisivo il secondo tentativo, in cui Max non si migliora conservando comunque il primato davanti alla Ferrari #16, con Charles che piazza la zampata superando di pochi centesimi Perez (3°) e Alonso (4°). Terza fila McLaren con Piastri davanti a Norris, poi le Mercedes di Russell e Hamilton.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARABIA SAUDITA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.472 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.319 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.335 7

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.374 5

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.617 6

6 Lando NORRIS McLaren+0.660 6

7 George RUSSELL Mercedes+0.844 7

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.988 7

9 Yuki TSUNODA RB+1.075 6

10 Lance STROLL Aston Martin+1.100 6

11 Oliver BEARMAN Ferrari- – 5

12 Alexander ALBON Williams- – 5

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 5

14 Daniel RICCIARDO RB- – 4

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 3

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 2

17 Esteban OCON Alpine- – 2

18 Pierre GASLY Alpine- – 2

19 Logan SARGEANT Williams- – 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 1