F1: Sergio Perez: “Impossibile prendere la pole, ma la prima fila era raggiungibile”

Sarà seconda fila per Sergio Perez. Il messicano ha strappato il terzo tempo in occasione delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Campionato Mondiale 2024 di Formula.

Nello specifico Checo ha rimediato un gap di +0.335 rispetto al compagno di squadra Max Verstappen, leader con un crono a dir poco mostruoso: 1:27.472. Una prestazione che però non può lasciare soddisfatto il pilota della Red Bull, beffato da un grande colpo di Charles Leclerc, secondo con +0.319.

Non a caso arrivato al parco chiuso Perez ha affrontato proprio questo tema: “Non sono riuscito a migliorare nell’ultimo giro, credo che abbiamo mancato la prima fila per questo. Max ha fatto un giro straordinario ed era impossibile pensare di poter prendere la pole. La prima fila era raggiungibile, ma siamo comunque in lotta: la gara sarà lunga, può succedere di tutto“.

Perez ha poi chiosato: “La gara sarà divertente e con tanta azione. Le macchine a noi vicine sono speculari a livello di valori, per cui sarà molto interessante“.