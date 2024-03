F1, Sergio Perez: “Ho preferito salvare un set di gomme in vista della gara di domani”

Sergio Perez si tiene stretto il quinto posto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, e prova a guardare al bicchiere mezzo pieno. Sul tracciato di Sakhir, infatti, il pilota messicano si è accontentato della terza fila, mentre il suo vicino di box ha fatto di nuovo grandi cose. Non l’inizio che poteva sognare l’ex pilota della McLaren, ma meglio rispetto a diversi momenti di “down” del suo 2023.

La pole position è andata a Max Verstappen con il tempo di 1:29.179 con 228 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi terzo George Russell a 306 mentre è quarto Carlos Sainz a 328.

Quinto proprio Sergio Perez a 358 millesimi, sesto Fernando Alonso a 363, quindi settime e ottave le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri distanti rispettivamente 435 e 504 millesimi dalla vetta. Solamente nono Lewis Hamilton 531.

Al termine delle qualifiche odierne, il nativo di Guadalajara ha analizzato la situazione: “Il quinto posto non è certo un risultato da sottovalutare, contando anche che abbiamo scelto di salvare un set di gomme soft in vista della gara. Un aspetto che mi fa ben sperare in vista del Gran Premio, su una pista nella quale si può superare. Domani dovrò mettere in atto una bella partenza, poi darò tutto. Sulla carta abbiamo un buon passo gara”.