F1, Sebastian Vettel ammette: “Hamilton in Ferrari? Non credevo fosse vero”

Una notizia inaspettata. Inutile negare quanto il trasferimento di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari abbia colpito l’attenzione di addetti ai lavori e non. Un connubio che sembrava solo frutto dell’immaginazione e invece concretizzatosi prima dell’avvio di questo Mondiale 2024 di F1, con l’avvento dell’asso britannico a Maranello a partire dall’anno venturo.

Un cambiamento importante per Hamilton che ha deciso di accettare una sfida importante per la sua carriera, parlando di un pilota che nel 2025 avrà 40 anni, ma con intatte motivazioni per centrare il suo ottavo titolo nel Circus. A essere sorpreso di questo mutamento di spartito è stato uno dei rivali storici di Lewis, il tedesco Sebastian Vettel, che con la Rossa aveva conteso la corona al Re Nero nei suoi anni fulgidi con la Stella a tre punte.

Il teutonico, ritiratosi dalla F1 nel 2022, ha detto la sua in un’intervista concessa a RTL.de: “Credevo che in qualche modo sarebbe arrivata una sorta di smentita e invece è stata confermata. Poi ho scritto subito a Lewis e mi sono congratulato con lui. Ci credo quando dice che è stata una decisione molto, molto difficile da prendere. Naturalmente mi ha sorpreso, dato il legame che aveva con la Mercedes. Ma comprendo la volontà di provare qualcosa di nuovo“.

Si era addirittura parlato di un contatto tra Seb e il Team Principal, Toto Wolff, per tornare a correre in F1 e prendersi il sedile di Hamilton: “Ho parlato al telefono con Wolff, ma non nello specifico di prendere il posto di Lewis, piuttosto del fatto che stanno accadendo molte cose in Mercedes”, ha precisato il tedesco.