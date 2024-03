Moto2, GP Portogallo: Arbolino secondo nella FP2, dentro anche Vietti e Foggia

Il ritorno dello squalo. Arriva uno scossone significativo da Tony Arbolino nella FP2 valida per il GP del Portogallo, secondo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. Dopo aver raccolto zero punti in Qatar ed essersi reso protagonista di un venerdì complicato, il Vice Campione del Mondo ha alzato il livello negli ultimi minuti della sessione, piazzandosi alle spalle solo di Manuel Gonzalez, il quale ha segnato il record della pista.

Il centauro in forza all’ELF Marc VDS Racing Team nello specifico ha segnato un crono di 1:41.831, rimediando un gap di +0.115 rispetto a Gonzalez (QJ Motor Gresini Moto2), leader in 1:41.716. Terzo posto poi per Alonso Lopez (Speed Up Racing), terzo in +0.167.

Tra gli italiani svetta al quinto posto la Red Bull KTM Ajo di Celestino Vietti, il quale ha registrato +0.385, dentro poi anche Denniss Foggia (Italtrans Racing Team), decimo con +0.660.

Dovranno partire dalla Q1 invece volti noti del circuito: da Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), quindicesimo con +0.793, ad Ayumi Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp Team), ventunesimo con +1.178, passando per Juame Masià (Pertamina Mandalika Gas Up), ventiduesimo con +1.285.