F1, Oscar Piastri: “La macchina si guida meglio rispetto al Bahrain, domani spero in una sola sosta”

Un buon venerdì per Oscar Piastri. L’australiano partirà infatti dalla terza fila in occasione del GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della McLaren nello specifico ha racimolato un ritardo di +0.617 rispetto all’alieno Max Verstappen, cedendo il passo a Fernando Alonso, quarto classificato.

Una prestazione convincente quella del nativo di Melbourne, apparso particolarmente soddisfatto in mixed zone: “Penso che questo fosse il massimo che avremmo potuto fare oggi. Ce n’era un po’ di più nel mio giro, ma era il massimo che potevamo ottenere dalla macchina. Non è stato il mio momento migliore, quando ho sbattuto contro il muro“.

Piastri ha quindi aggiunto: “La macchina si guida meglio che in Bahrain, ma possiamo lavorare ancora per renderla migliore. Spero che domani sia una gara con una sola sosta ed è interessante vedere i diversi pneumatici in griglia. Ferrari e Red Bull sono davanti e, si spera, lottaremo contro Aston e Mercedes”.

Proprio nel confronto diretto con l’Aston di Fernando Alonso il compagno di squadra di Piastri, Lando Norris, ha lasciato emergere un po’ di preoccupazione per ciò che concerne la performance della monoposto sul rettilineo, a suo dire troppo lenta.