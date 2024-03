F1, Lando Norris: “Lenti sui rettilinei, qui per noi è difficile sorpassare”

Dopo un giovedì al di sotto delle aspettative la McLaren sale di colpi. In occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024, Oscar Piastri ha centrato la quinta posizione precedendo Lando Norris, sesto con un ritardo di +0.660 rispetto al davvero imprendibile Max Verstappen.

Un buon lavoro quello del team che, a differenza di quanto accaduto in Bahrein, si è messo alle spalle la Mercedes, con l’obiettivo di disputare una gara su Fernando Alonso, quarto classificato. Proprio su questo punto è intervenuto Norris in mixed zone:

“Siamo lenti in rettilineo – ha sostenuto il pilota – Lo scorso fine settimana le Aston erano davanti a noi in qualifica e le abbiamo passate in gara; ma qui è difficile perché serve un grande delta per sorpassare e noi siamo lenti sui rettilinei.

Norris ha quindi proseguito: “Questo è il piano per stare davanti alla Mercedes. È una pista interessante, perché non è detto che arrivi al traguardo da dove sei partito”.