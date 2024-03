F1, Frederic Vasseur: “Bearman è stato fantastico. Ottimo giro di Leclerc, non siamo troppo lontani da Verstappen”

In totale emergenza, per il pesante forfait di Carlos Sainz (operato per appendicite), la Ferrari ha limitato i danni in qualche modo nelle qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024 di Formula Uno. Oliver Bearman, chiamato a sostituire in extremis il pilota spagnolo, ha svolto un ottimo lavoro sfiorando addirittura la qualificazione in Q3 e attestandosi in undicesima posizione al debutto assoluto nella categoria a soli 18 anni, mentre Charles Leclerc ha chiuso secondo a 3 decimi dalla pole position del solito Max Verstappen su Red Bull.

“Ollie è stato fantastico, lo abbiamo chiamato alle due del pomeriggio di oggi dicendogli che sarebbe dovuto salire su una Ferrari. Si è lanciato subito nella FP3 come prima sessione ufficiale di Formula 1, ha fatto un ottimo lavoro e ha mancato il Q3 per pochi centesimi. Ha gestito bene tutto, in gara sarà un’altra sfida“, dichiara il team principal della Rossa Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

Sulla possibilità di montare gomme morbide per la partenza domani: “Vedremo, dobbiamo ancora fare il debrief. Settimana scorsa avevamo due macchine, oggi una. Ma direi che conta il passo, e giovedì abbiamo dimostrato un buon ritmo. Ora concentriamoci su noi stessi e sulla strategia. A Jeddah ci sono sempre state tante bandiere rosse e Safety Car, dobbiamo essere opportunisti“.

“Sapevamo che sarebbe stata una qualifica combattuta, e lo è stata. Difficile mettere insieme il giro con un set di gomme nuove, visto che dovevi portarle in temperatura, è stato più semplice con le soft usate. Leclerc ha fatto un ottimo giro anche se non è servito per battere Max. Lui arrabbiato? Lo capisco, è un agonista, vuole sempre essere davanti“, prosegue il manager francese.

Sulle prospettive in vista della gara: “Anche stavolta Verstappen è sembrato molto molto veloce, lo è stato ieri e oggi, ma ho la sensazione che non siamo troppo lontani, è una questione di decimi. Certo, su sessanta giri diventano tanti… Ma lo scorso anno eravamo a un secondo di distanza e, certe volte, abbiamo lottato con loro. Quest’anno partiamo da una condizione migliore. Lavoriamo sui dettagli e spingiamo“.

Sulle condizioni di Carlos Sainz e sulle chance di vederlo nuovamente al volante della Ferrari al prossimo GP in Australia: “Non lo so, l’operazione è stata nel pomeriggio e so che è andata bene, ma è presto per stilare un programma. Ne parleremo a inizio settimana col chirurgo e vedremo. Sarei felice di riaverlo il prima possibile, ma la cosa più importante è lui, non la gara“.