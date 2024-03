F1, orario gara 9 marzo: programma GP Arabia Saudita 2024, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani il Jeddah Corniche Circuit sarà teatro del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, valido come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito cittadino più veloce presente in calendario ha saputo regalare in passato delle gare in notturna oltremodo spettacolari, specialmente nelle prime due edizioni (2021 e 2022), anche a causa di variabili come Virtual Safety Car, Safety Car e bandiere rosse.

Vedremo se Red Bull confermerà la netta superiorità evidenziata a Sakhir sul passo da Max Verstappen, il favorito d’obbligo per la vittoria in vista del GP, oppure se i competitor del Drink Team si avvicineranno a livello di performance su un tracciato completamente diverso rispetto a quello del Bahrain. Ferrari ambisce perlomeno al podio (magari con entrambe le macchine) e proverà a mettere sotto pressione il leader del campionato.

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere la gara in differita e in chiaro alle ore 21.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ARABIA SAUDITA 2024 F1

Sabato 9 marzo

Ore 16.00 Gara a Jeddah (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Jeddah dalle 21.30.